Поела селедки: из пенсионерки вынули огромных червей

Врачи обнаружили у пожилой россиянки червяков длиной в 4 сантиметра. 70-летняя жительница Владивостока обратилась за медицинской помощью с сильными болями в животе. Об этом сообщает Осторожно Media.

Терапевт направил пациентку на гастроскопию в краевую клиническую больницу. Во время обследования врачи выявили анизакидоз — острое паразитарное заболевание, которое может возникнуть из-за употребление рыбы без достаточной термической обработки.

Выяснилось, что накануне женщина съела слабосоленую сельдь, купленную у частных продавцов. Об этом рассказали в минздраве Приморского края.

К стенке желудка пациентки присосались два паразита длиной около 4 см. Медики удалили их эндоскопически с помощью специальных щипцов. После процедуры состояние пациентки улучшилось, госпитализация не потребовалась.

Ранее сообщалось, что в Астраханской области отмечается увеличение числа случаев заражения опасным паразитарным заболеванием — эхинококкозом. Об этом сообщили в региональной службе ветеринарии, обратив внимание жителей на серьезную угрозу, которую представляет эта болезнь для здоровья человека.