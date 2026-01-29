В ГД предложили разрешить пациентам указывать любое контактное лицо

Депутаты думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым направили письмо министру здравоохранения Михаилу Мурашко с предложением разрешить пациентам указывать в качестве экстренного контакта любое лицо вне зависимости от родства. Документ есть в распоряжении ТАСС.

Депутаты отметили, что сейчас доступ к информации о состоянии здоровья пациента, а также право на его посещение в стационаре имеют только родственники, другие члены семьи или законные представители, что исключает возможность заранее указать какое-либо иное доверенное лицо, которому сам пациент хотел бы предоставить право на получение информации о своем состоянии. По мнению парламентариев, подобная ситуация не учитывает реалий современной жизни: многие граждане проживают вдали от семьи, живут одни или состоят в не оформленных официально отношениях.

«Считаем необходимым разрешить пациентам официально указывать в качестве экстренного контакта по своему выбору любого гражданина независимо от родства или статуса законного представителя. Такое лицо сможет быть своевременно проинформировано о факте госпитализации, состоянии пациента, порядке его лечения или переводе в другое медицинское учреждение», — указано в письме.

Авторы запроса считают, что сделать такой выбор можно через соответствующее заявление при поступлении пациента в стационар, посредством заранее оформленного документа в электронной медицинской карте или через "Госуслуги", предусмотрев процедуру подтверждения личности указанного экстренного контакта.