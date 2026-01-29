Мораторий на проверку частных клиник могут отменить

Мораторий на проверку частных медорганизаций необходимо снять, также необходим жесткий контроль за проведением медицинских манипуляций, в том числе абортов. Такое мнение ТАСС высказал глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов (ЛДПР).

«В первую очередь нужно снять мораторий на проверки частных медицинских организаций. Во-вторых, нужно ввести жесткий контроль учета проведенных медицинских манипуляциях, в частности абортов, чтобы понимать, по каким показаниям они были сделаны, иметь объективную статистику количества абортов, проведенных в частных клиниках», — сказал депутат.

Он отметил, что Росздравнадзору и другим контролирующим органам сложно провести проверку той или иной частной клиники.

Кроме того, по словам депутата, необходимо ввести жесткий контроль за медико-социальным и психологическим консультированием женщин, которые принимают решение сделать аборт.

«Считаю, что консультирование необходимо проводить только в государственном учреждении здравоохранения, чтобы на 100% быть уверенным, что данная консультация проведена по всем правилам и в полном объеме, — подчеркнул парламентарий. — Если все эти критерии будут выполнены, тогда, на мой взгляд, нет разницы между тем, где конкретно делать аборт: в частной или государственной клинике, если у нее есть лицензия. Женщина сама должна принимать решение, в какой клинике она будет делать аборт. Но подчеркну, что выступаю категорически против абортов. Считаю, что делать его нужно только в крайнем случае и по медицинским показаниям».

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл отметил, что России важно двигаться в сторону запрета на проведение абортов в частных клиниках. Вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что запрет на аборты в частных клиниках нужно ввести на федеральном уровне.