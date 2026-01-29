Вызываемая вирусом Нипах болезнь может протекать бессимптомно

Заболевание, вызываемое вирусом Нипах, в отдельных случаях способно протекать бессимптомно, однако подобные формы встречаются редко и обычно выявляются значительно хуже, чем тяжелые случаи. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

© РИА Новости

«Но опять же, не все болеют так тяжело. <...> Редко выявляют бессимптомную форму инфекции. Хочу отметить что этот человек тогда не является источником инфекции — это крайне редко», — сказала Пшеничная на пресс-конференции 29 января.

Она также отметила, что разброс оценок летальности связан как с особенностями выявления и регистрации, так и с доступностью медицинской помощи в регионах вспышек. Чаще всего они происходят в сельских и удаленных районах, в том числе приграничных зонах Индии и Бангладеш, где пациентам сложнее быстро получить специализированную поддержку.

Она отметила, что этиотропных препаратов против Нипах нет, поэтому терапия носит преимущественно поддерживающий и патогенетический характер, а своевременность лечения существенно влияет на исход. Риски тяжелого течения также выше у людей с сопутствующими заболеваниями и ослабленным иммунитетом.

Говоря о причинах появления вспышек, Пшеничная указала на рост контактов человека с природными резервуарами инфекции на фоне урбанизации, вырубки лесов и активного освоения территорий.