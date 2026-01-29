Робот-хирург впервые удалил желчный пузырь пациенту

В Азербайджане в хирургической операции принял участие робот. Он помог удалить пациенту желчный пузырь, передает корреспондент «МИР 24 Эльшан Алиев.

До этого медики уже использовали робота во время удаления злокачественной опухоли. Но манипуляции с желчным пузырем цифровой хирург провел впервые.

Раньше на удаление больного органа у специалистов уходило несколько часов. Робот же справляется за один час. Процесс заживления также удалось ускорить, так как потери крови у пациента во время операции с цифровым хирургом были минимальны.

«Система минимизирует риски, связанные с человеческим фактором. Благодаря этой технологии врачи могут проводить манипуляции, даже находясь в другом городе, — пояснил исполнительный директор Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана Вугар Гурбанов.

За время операции руководитель центра хирургии и трансплантации, заместитель директора медицинского центра Эльдар Ахмедов ни разу не прикоснулся к пациенту. Он выступал в роли консольного хирурга, управляя роботом. Машина обеспечивает 12-кратное увеличение и трехмерное изображение. Это позволяет увидеть мельчайшие детали. «Операция прошла успешно. Без осложнений. 22-летний пациент уже восстанавливается, — отметил он.

Точность и доступность — главный вектор азербайджанской медицины. Сейчас специалисты внедряют искусственный интеллект в процесс ранней диагностики заболеваний, а также разрабатывают единую информационную систему здравоохранения. Все это контролирует Минздрав республики.