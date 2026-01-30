Врачи спасли мужчину, у которого кожа стала бронзовой

Эндокринологи Свердловской областной клинической больницы №1 спасли молодого пациента с редким аддисоническим кризом: он развивается из-за острой нехватки гормонов коры надпочечников.

"В данном случае мы столкнулись с очень необычным течением заболевания - с глобальным поражением всего организма", - отметила завотделением Татьяна Грачева.

26-летний пациент попал в руки узких специалистов в очень тяжелом состоянии - за него дышал аппарат ИВЛ, органы отказывали.

"Клиника характерна для тяжелого сепсиса, однако первопричина была непонятна. Поэтому, начав интенсивную терапию с применением гемодиализа и плазмафереза и всестороннее обследование, мы стали ее искать", - рассказал врач Олег Коркин.

Сначала медики исключили из списка панкреонекроз. Заподозрили острый токсический гепатит - печень была повреждена, а кожа парня имела бронзовый оттенок. Были признаки проблем с почками, с сердцем…

Для постановки диагноза в итоге собрали консилиум. Врачи обратили внимание, что по месту жительства пациенту был поставлен диагноз "первичная надпочечниковая недостаточность". И как выяснилось, прописанные лекарства пациент принимал нерегулярно.

Как только была начата заместительная гормональная терапия, функции всех систем организма начали восстанавливаться. И через неделю молодого человека перевели из реанимации в палату эндокринологического отделения, а оттуда уже выписали домой.