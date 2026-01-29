Врачи провели уникальную комбо-операцию

Урологи Ноябрьска впервые в ЯНАО провели уникальную комбинированную операцию

Впервые на Ямале урологи Ноябрьской ЦГБ провели комбинированную операцию, сводящую к минимуму травматичность и последующее восстановление пациента. Об этом сообщил депздрав ЯНАО.

Первой пациенткой, которой провели комбинированную операцию, стала женщина с крупным камнем, который заполнил почти всю почку. Во время вмешательства хирурги использовали современный фибропиелоскоп.

«Это оборудование обеспечивает детальную и качественную визуализацию не только самих камней, но и всей полостной системы почки. В результате мы быстрее получаем доступ, оперативнее находим конкременты, что позволяет сократить длительность операции, время наркоза и период послеоперационного восстановления», — рассказал заведующий урологическим отделением Юрий Ткаченко.

На первом этапе операции врачи раздробили камень. На втором — удалили из труднодоступных участков оставшиеся фрагменты. Хирургическое вмешательство длилось около двух часов и завершилось успешно.

Ранее ямальские хирурги сделали подростку одномоментно три операции. Подробности — в материале «Красного Севера».