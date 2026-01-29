Академик РАН ответил, когда может начаться новая пандемия

Новая пандемия может начаться через 9-10 лет из-за стремительного распространения по миру нового штамма гриппа. Об этом заявил академик Российской академии наук Геннадий Онищенко.

Он отметил, что и сейчас "США и вся Европа горят от гриппа".

"Конечно, будет. Это естественный процесс эволюции", - ответил Онищенко, отвечая на вопрос ТАСС о вероятности новой пандемии.

С Онищенко согласна доктор медицинских наук, врач-инфекционист и вирусолог Елена Малинникова. По ее словам, пандемия гриппа неизбежна.

"Вопрос - когда она будет и насколько интенсивна", - говорит эксперт.

Ученые делают ставку на вирус гриппа A (H3N2), который еще называют гонконгским.

На втором месте находится так называемый птичий грипп - A (H5N1).