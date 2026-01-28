Эксперт выделил проблемы в обеспечении льготными лекарствами в РФ

Ряд системных проблем наблюдается в системе льготного лекарственного обеспечения в России. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2025 год.

Льготные лекарства и алименты для совершеннолетних школьников. Доклад Москальковой

"Система льготного лекарственного обеспечения в России сталкивается с целым рядом системных проблем. Среди них - несвоевременное обеспечение граждан лекарствами по выписанным льготным рецептам, в том числе по рецептам, зарегистрированным на отсроченном обеспечении в аптечных организациях, а также неравномерное распределение препаратов между регионами", - говорится в докладе.

В частности, озабоченность омбудсмена вызывает отсутствие надлежащего контроля за определением потребности регионов в лекарствах и составлением заявок на их закупку. Кроме того, отмечаются сбои в проведении своевременных конкурсных процедур по закупке лекарственных препаратов, неэффективное управление товарными запасами и, как следствие, списание лекарств по истечении срока годности.

Еще два ключевых фактора, усугубляющих дефицит лекарств, - это введение санкций и ограничительных мер, существенно сокративших поставки фармацевтической продукции на внутренний рынок, и несвоевременная закупка лекарств органами исполнительной власти субъектов РФ, отмечается в докладе.