Деятельность медицинских блогеров призвали законодательно урегулировать

Деятельность "медицинских блогеров" и "врачей из интернета" требует законодательного урегулирования на фоне роста спроса на дистанционные медицинские консультации. Об этом говорится в докладе о деятельности уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой за 2025 год.

Льготные лекарства и алименты для совершеннолетних школьников. Доклад Москальковой

"Хотя централизованной статистики о пострадавших от таких советов в России нет, СМИ регулярно сообщают о рисках следования рекомендациям неквалифицированных врачей из интернета, что актуализирует вопрос о необходимости регулирования деятельности таких медицинских блогеров", - говорится в докладе.

Отмечается, что в условиях активного развития цифровых технологий и растущего спроса на дистанционные медицинские консультации все больше людей обращаются за медицинской информацией к онлайн-ресурсам. При этом исследования показывают, что значительная часть медицинских блогеров дает потенциально опасные рекомендации, опираясь на личный опыт или непроверенные интернет-источники, указано в докладе.