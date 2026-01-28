Названы самые опасные вирусные инфекции

Оспа обезьян, ветрянка и черная оспа считаются самыми опасными вирусными инфекциями, тревогу также вызывает вирус гриппа H3N2 (гонконгский грипп). Об этом ТАСС рассказал академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Спасли людей от чумы и оспы — спасем и от гриппа

"Под этой болезнью X поднимается несколько проблем. Вирус оспы обезьян, который в этом году вышел из своих естественных мест природных очагов. Второе - грипп, это варианты птичьего H5N1. Еще ветряная оспа", - сказал Онищенко, отвечая на вопрос о самых опасных болезнях.

Он также отметил, что определенную тревогу вызывает вирус гриппа H3N2, и заключил, что "все остальное там по мелочам набегает, но, как правило, природа преподносит то, что мы не знаем".