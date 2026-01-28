Врач оценил риск новой пандемии

Врач-инфекционист, основатель и генеральный директор Лаборатории ДНКОМ Андрей Исаев объяснил, может ли из-за смертоносного вируса Нипах начаться новая пандемия. Этот риск он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

«Рассматривать вирус Нипах как реальную угрозу пандемии оснований нет. Возможны отдельные новые случаи заражения в эндемичных регионах, например, в Керале, Западной Бенгалии или других штатах Индии, но вероятность его масштабного распространения можно считать крайне низкой», — заявил Исаев.

Он также подчеркнул, что случаи заражения вирусом Нипах фиксировались и ранее, в том числе в последние годы. Как правило, это были локальные микровспышки.

По словам врача, без значимых мутаций вирус Нипах не может быстро распространяться среди людей. Доктор добавил, что для этого вируса нехарактерен воздушно-капельный путь передачи. Исаев заверил: чтобы заразиться вирусом Нипах от другого человека или животного, необходим тесный контакт с биологическими жидкостями инфицированного.

При этом врач добавил, что Нипах действительно обладает высокой летальностью — по разным оценкам, от 40 до 70 процентов.

О вспышке заражения вирусом Нипах стало известно в январе. Она произошла в штате Западная Бенгалия на востоке Индии. Около 100 человек были помещены на домашний карантин. При этом вероятность того, что смертельный вирус распространится в России, оценивается как крайне малая.

Нипах — вирус, от которого на данный момент не существует вакцины или лекарства. Его главными переносчиками считаются летучие лисицы. Человек или животное могут заразиться этим вирусом при тесном контакте с летучими лисицами или при употреблении в пищу фруктов, на которых осталась слюна этих животных.