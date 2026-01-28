Как Беларусь стала одним из лидеров по количеству пересадок органов

По количеству пересадок органов на миллион жителей Беларусь входит в топ-25 самых развитых трансплантационных стран мира. Это во многом заслуга директора Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, доктора медицинских наук, академика НАН Олега Руммо.

Именно он начал проводить такие операции, организовал Единый регистр трансплантации и собрал команду, способную справляться с любыми задачами.

В итоге обычная городская клиническая больница № 9 превратилась в ведущий инновационный центр страны, где сосредоточены самые современные технологии и методы лечения.

Рекорды для жизни

Олег Олегович, исполнилось почти 18 лет с тех пор, как бригада врачей 9-й городской клинической больницы Минска (ныне МНПЦ хирургии, трансплантологии и гематологии) под вашим руководством провела первую пересадку печени в Беларуси. Со временем трансплантология стала ведущей отраслью в отечественном здравоохранении, а белорусский МНПЦ хирургии зазвучал во всем мире. Расскажите подробнее о достижениях центра.

Олег Руммо: По количеству органных пересадок на 1 миллион жителей мы не только лидируем на постсоветском пространстве, но и опережаем многие европейские государства. В нашей клинике проведено свыше 1200 операций по трансплантации печени и более 5 тысяч - почки. Также выполняем пересадку легких, поджелудочной железы, кишечника, костного мозга, симультанные операции (например, печень плюс почка, почка плюс поджелудочная), ретрансплантации. Возможным все это стало благодаря тому, что Президент Александр Лукашенко поддержал развитие трансплантологии, которая послужила локомотивом для появления новых направлений в медицине. В МНПЦ помогают пациентам из разных стран, география обращений постоянно расширяется.

Вот и в 2025 году белорусская трансплантология достигла рекордных показателей. За год выполнено 50 пересадок сердца, около 100 трансплантаций печени, 8 операций по пересадке легких и почти 350 - почки. Одно из наиболее динамично развивающихся направлений в МНПЦ - трансплант-онкология. Выполняем свыше 15% операций по пересадке печени пациентам с онкопатологиями. Без преувеличения, это победа над диагнозом и судьбой.

В МНПЦ хирургии за трансплантологической помощью обращаются жители разных стран, и вы помогаете, даже если диагноз очень сложный…

Олег Руммо: К нам приезжают пациенты из России, Балканских стран, Казахстана, Армении, Израиля, Грузии - география обращений расширяется с каждым годом. За лечение некоторых сложных случаев не берутся нигде, а в Беларуси такие операции выполняем. К примеру, впервые в СНГ наши специалисты провели трансплантацию легких пациенту из Узбекистана, страдающему от тяжелого иммунодефицита, диагностированного в раннем детстве.

Помимо вируса иммунодефицита, у молодого человека выявлены врожденные патологии легких и сердца, что делало его случай особенно сложным и редким. Несмотря на высокий риск, вмешательство прошло успешно. Еще прооперировали гражданина Грузии, который до этого проехал всю Европу, и везде ему отказали в пересадке печени из-за чрезвычайно высокого риска. А без этой операции он бы умер. Мы взялись за трансплантацию - и она прошла успешно. Сейчас у пациента все хорошо, он шлет нам привет из Грузии.

К слову, Минский научно-практический центр хирургии, трансплантологии и гематологии реализует совместные проекты с ведущими медучреждениями России. Одним из ключевых направлений стало сотрудничество с Национальным медицинским исследовательским центром трансплантологии и искусственных органов имени Шумакова в Москве. Совместные усилия позволяют проводить сложные операции по пересадке печени, почек, легких и костного мозга, внедрять новые методы клеточной терапии и обмениваться опытом в области высокотехнологичной хирургии.

"Верю в высшую силу, которая направляет и помогает"

Почему вы стали хирургом?

Олег Руммо: Выбор профессии был продиктован сразу несколькими факторами. Хирургия привлекала своей силой и мужественностью, к тому же именно этим делом занимался отец. В университете талантливые преподаватели сумели увлечь и окончательно убедили посвятить себя этой специальности. Кроме того, хотелось видеть результат работы сразу: хирургия дает возможность тяжелому пациенту за короткий срок восстановиться, вновь обрести радость жизни и вернуться к полноценной жизни. Именно поэтому выбрал сложное высокотехнологичное направление - трансплантацию.

В вашем подчинении около 2,5 тысячи сотрудников. Какого стиля руководства придерживаетесь?

Олег Руммо: Мой стиль руководства воспринимается по-разному: для одних он слишком строгий, для других - наоборот, мягкий. Принцип такой: "если будешь слишком сладким - слижут, если слишком горьким - выплюнут". Без требовательности невозможно добиться результата. Принципиально оцениваю поступки коллег и то, как они выполняют поручения. В коллективе нет места предательству, нарушению правил и неуважению к пациентам - таких людей увольняю мгновенно.

И все же медицина не всесильна. Бывают пациенты в крайне тяжелом состоянии, случаются потери. Как вы их переживаете?

Олег Руммо: Для меня это всегда стресс и внутренняя трагедия, даже если заранее ясно, что шансов мало. Когда умирает человек, в которого вложены все профессиональные знания и вся душа, это тяжело принять. Другое дело, что не надо к этому так эмоционально относиться, как я. Это сразу замечают в семье.

Переживания не дают мне испытывать обычные человеческие радости. Со временем появляются новые пациенты, которых удается спасти, но трагические случаи остаются в памяти. И забывать их не нужно: важно анализировать и делать выводы.

Знаю, что у вас есть личные символы, связанные с профессиональной деятельностью. К примеру, в кабинете до сих пор стоят туфли, в которых провели первую трансплантацию печени в 2008 году. Вы суеверны? И верите ли в высшую силу?

Олег Руммо: Суеверным себя не считаю, но признаю, что есть вещи, к которым отношусь особенно трепетно. Моя жизнь не связана напрямую с церковными канонами, однако я верю в высшую силу, которая направляет и помогает. Не всегда молюсь, но перед ответственными операциями мысленно обращаюсь к Богу, прося о том, чтобы руки и разум действовали правильно и операция завершилась успешно.

Кстати

Олег Руммо удостоен звания "Ученый года Национальной академии наук - 2025".

В МНПЦ хирургии более 2,5 тысячи сотрудников и свыше 1000 коек.

Эта клиника - одна из крупнейших, ежегодно здесь лечат около 30 тысяч пациентов по разному профилю, включая экстренных.

Годичная выживаемость пациентов после трансплантации практически достигает 100 процентов, пятилетняя - 97-98 процентов. Эти показатели соответствуют мировым стандартам и подтверждают высокий профессионализм белорусской команды.