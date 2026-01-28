Врачи восстановили лицо упавшему со снегохода мужчине

Медики Жуковской областной клинической больницы восстановили лицо мужчине, который получил множественные травмы после падения со снегохода. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В приемное отделение Жуковской больницы был доставлен 44-летний мужчина в тяжелом состоянии после падения со снегохода. У пациента был диагностирован многооскольчатый перелом нижней зоны лица и многочисленные переломы лобной кости», – говорится в сообщении.

Как уточняется, в ходе операции, которая продолжалась почти семь часов, бригада челюстно-лицевых хирургов и нейрохирургов восстановила лицо пациенту.

«В ходе нейрохирургического этапа через коронарный доступ врачи удалили костные отломки лобной кости, провели ревизию лобной пазухи с удалением слизистой оболочки и задней стенки, удалили заднюю стенку пазухи и всю слизистую оболочку, включая слизистую оболочку лобно-носового канала. В дальнейшем просвет пазухи заполнили аутокостной крошкой, а также ушили дефект твердой мозговой оболочки», – приводит пресс-служба слова заместителя главного врача по хирургии Александра Архарова.

Там добавили, что на челюстно-лицевом этапе были выполнены сборка и возвращение на место костных отломков, восстановлены лобная кость, часть глазницы, контуры орбит с обеих сторон, верхняя челюсть и правая половина нижней челюсти с фиксацией титановыми минипластинами.

После лечения мужчина был выписан из стационара под амбулаторное наблюдение по месту жительства, ему предстоит реабилитация, заключили в ведомстве.