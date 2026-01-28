Девушка списывала боли при мочеиспускании на цистит, но оказалась тяжело больна

21-летняя британка Кэрис Гибсон списала боли при мочеиспускании на инфекцию и оказалась тяжело больна. Ее историю опубликовало издание Mirror.

В январе 2024 года у Гибсон появились боли при мочеиспускании. Сначала она списала этот симптом на цистит, но, несмотря на лечение, за несколько месяцев ее состояние сильно ухудшилось.

«Дошло до того, что у меня начали болеть почки, мочевой пузырь, я не могла ходить в туалет и подумала, что у меня действительно серьезная инфекция. С января по март я почти каждую неделю посещала отделение неотложной помощи, пока мой лечащий врач не направил меня в урологию», — вспоминает она.

В течение нескольких месяцев девушка находилась в реанимации, ей давали антибиотики.

Только в ноябре 2025 года Гибсон был поставлен официальный диагноз — синдром Фаулера. Из-за постоянной задержки мочи объем ее мочевого пузыря увеличился до 1,2 литра (при обычном объеме около 500 миллилитров), он не может опорожниться до конца, что увеличивает риск развития инфекций.

После мучительных самостоятельных и больничных катетеризаций девушке установили надлобковый катетер. Лечение не приносит ей облегчения — у нее развилась резистентность ко многим антибиотикам, а мочевой пузырь, почки и уретра болят.

