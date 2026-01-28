В Минздраве высказались о спросе на доставку рецептурных лекарств на дом

Однако заместитель министра здравоохранения Сергей Глаголев отметил перспективность механизма

Эксперимент по онлайн-доставке рецептурных лекарств имеет перспективы, однако не очень популярен у россиян. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев.

"Механизм [по онлайн-доставке рецептурных лекарств] перспективен, но пока он далеко не лидирующую роль занимает в лекарственном обеспечении. Среди ассортимента [препаратов, которые больше всего заказывали,] мы видим лидирующую роль антибиотиков пенициллинового ряда, противовирусных лекарственных препаратов как для лечения гриппозной инфекции, коронавирусной инфекции, так и для лечения герпеса, и антигипертензивные и гиполипидемические средства", - сказал он на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.

Что касается безрецептурных лекарств, то с начала эксперимента зафиксировано порядка 9 700 оформленных заказов. Из них преобладает Москва - 8 868 заказов. Еще в двух субъектах, в которых проводился эксперимент, Московской области и Белгороде, заказов было гораздо меньше.

Эксперимент по дистанционной продаже рецептурных лекарственных препаратов начался 1 марта 2023 года и продлится до 1 марта 2026 года. Он приводится в Москве, Московской и Белгородской областях.