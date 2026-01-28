Врачи спасли 11-месячного ребенка с нарушением ритма сердца

Врачи подмосковного клинико-диагностического центра (КДЦ) «Ромашка» оказали экстренную помощь 11-месячному малышу с опасным нарушением сердечного ритма. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«Во время планового приема врач-кардиолог обнаружил у ребенка аритмию – предсердно-желудочковую блокаду второй степени. Это состояние, при котором сердце периодически «пропускает» удары, что без своевременного вмешательства может привести к кислородному голоданию организма и даже внезапной остановке сердца», – говорится в сообщении.

Отмечается, что за месяц до обращения ребенок перенес грипп, осложнившийся острым тонзиллитом.

«Вирусная инфекция способна создавать серьезную нагрузку на сердечно-сосудистую систему и иногда провоцирует миокардит – воспаление сердечной мышцы, при котором иммунная система атакует клетки собственного сердца», – пояснила заведующая детским отделением КДЦ «Ромашка» Регина Григорьева, которую цитирует пресс-служба

Специалисты оперативно собрали консилиум и по экстренным показаниям госпитализировали пациента в Детский научно-клинический центр имени Рошаля.

«Нашими врачами была проведена комплексная оценка гемодинамического статуса – состояния кровообращения, подтверждeн диагноз предсердно-желудочковой блокады второй степени, исключeн острый миокардит и определена тактика консервативного лечения», – приводятся в сообщении слова заведующей кардиологическим отделением Альфии Дроздовой.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время состояние мальчика стабильное. Он продолжает обследование и лечение под наблюдением специалистов Детского центра имени Рошаля.