Врачи удалили пациентке кисту размером с яблоко, которая давила на сердце

Врачи Кардиоцентра в Когалыме удалили у пациентки крупную кисту перикарда.

Доброкачественное новообразование женщине (кстати, она и сама медик с 20-летним стажем) диагностировали еще в 2012 году, но длительное время оно никак себя не проявляло, не мешало ей вести активный образ жизни и не требовало оперативного вмешательства.

"За эти годы киста выросла с двух до восьми сантиметров и начала сжимать сердце и легкие. Появились одышка, кашель, аритмия, мучительное ощущение давления в груди", - рассказали в департаменте здравоохранения Югры.

Пациентку госпитализировали. Врачебный консилиум принял решение оперировать с использованием торакоскопа - мини-прибора с видеокамерой.

"Доступ к опухоли был выполнен через три сантиметровых разреза между ребер. Убрали жидкость и удалили ткань кисты. Проблему мы устранили за 45 минут", - отмечает заведующий оперблоком, сердечно-сосудистый хирург Олег Ибрагимов.

Такой метод удаления доброкачественного образования в области сердца был в клинике применен впервые.