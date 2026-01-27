Роспотребнадзор запросил у Таиланда информацию по вирусу Коксаки

В связи с появлением в СМИ сообщений о том, что у нескольких россиян во время отдыха в городе Кхао-Лак появились симптомы вируса Коксаки, Роспотребнадзор запросил у министерства здравоохранения Таиланда соответствующую информацию. Об этом говорится на сайте ведомства.

© РИА Новости

«Роспотребнадзор направил в министерство здравоохранения Таиланда запрос о предоставлении официальных данных по результатам расследования и об оценке риска возможного ухудшения эпидемиологической ситуации», — сказано в сообщении.

Ведомство направило запрос в рамках меморандума о сотрудничестве в области санитарно-эпидемиологического благополучия. Аналогичное обращение отправлено в Ассоциацию туроператоров России.

В качестве профилактики энтеровирусных инфекций Роспотребнадзор рекомендует тщательно мыть руки с мылом перед едой и после посещения общественных мест, использовать только бутилированную или кипяченую воду, мыть овощи и фрукты бутилированной или кипяченой водой, избегать контактов с людьми с признаками респираторных или кишечных инфекций, не глотать воду из бассейна и по возможности избегать таких локаций, если они имеют сомнительные гигиенические условия.

К основным симптомам относятся температура, боль в горле, насморк, кашель, головная боль, сыпь и жидкий стул. В случае их появления необходимо срочно обратиться за медицинской помощью.