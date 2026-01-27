Росстандарт утвердил новые требования к обуви для медработников

Росстандарт утвердил ГОСТ, который стал первым нормативно-техническим документом, комплексно регламентирующим требования к специальной обуви для медработников. Он вводится в действие с 1 ноября этого года с правом досрочного применения, сообщается на сайте ведомства.

«Стандарт распространяется на специальную обувь, используемую медицинскими работниками в лечебно-профилактических организациях, включая медицинские организации особого типа, а также учреждения, осуществляющие деятельность в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека», — сказано в публикации.

Новые требования охватывают основные виды специальной медицинской обуви — туфли, ботинки, полуботинки, сандалеты и сабо. Также они предусматривают ее классификацию по полу, материалам верха, конструкции и условиям эксплуатации.

ГОСТ устанавливает дифференциацию требований к обуви в зависимости от условий труда и профессиональных рисков. Речь, в частности, идет о защите от общих производственных загрязнений и воздействия растворов химических веществ.

Кроме этого, документ устанавливает эргономические требования, которые позволят снизить статические и динамические нагрузки при длительной работе (высота каблука, анатомическая форма стельки, фиксация обуви на стопе и т.д.).