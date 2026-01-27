Росгосстрах: за последние три года только 9% россиян прошли онкочекап
Россияне признают пользу профилактики заболеваний, но на практике пока большинство из них продолжают обращаться к врачам только когда появляются первые симптомы или боль. Это показало исследование Росгосстраха и Клиники уха, горла, носа о ранней диагностике онкозаболеваний и отношении людей к профилактике.
Почти все участники опроса (95%) считают профилактические осмотры полезными, однако 47% признаются, что не находят на них времени, а 28% считают такие обследования слишком дорогими. В результате 61% идут к врачу только тогда, когда что-то уже болит. И лишь 16,37% проходят регулярные диспансеризации и чекапы для профилактики.
Наиболее уязвимым местом в системе заботы о здоровье остается онкология. За последние три года онкочекап, направленный на раннее выявление онкологических заболеваний, прошли лишь 9% опрошенных. Еще 32% либо стараются не думать об этом, либо не обращаются к врачу без необходимости. При этом большинство (72%) пользуются ДМС (чаще всего в рамках корпоративных программ), а у каждого пятого (19%) респондента даже есть опыт онкострахования (личный или также в рамках корпоративных программ).
Исследование выявило ключевой парадокс: высокий уровень осознанности пока не превращается в устойчивую привычку заботиться о здоровье и регулярно проходить осмотр у врача. Между тем, основной мотив заботы о себе носит позитивный характер: 72% хотят просто хорошо себя чувствовать, что значительно выше страха перед болезнью (19%).
«Даже понимая важность профилактики, людям часто не хватает мотивации заботиться о своем самочувствии регулярно, не дожидаясь первых симптомов болезни. Аналогичная ситуация складывается и в отношении финансовых инструментов защиты здоровья. Между тем именно превентивный подход — будь то регулярные чекапы или заблаговременно оформленный полис онкострахования — формирует привычку относиться к своему здоровью с должной осознанностью и ответственностью», — прокомментировала Ольга Купцова, заместитель директора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования Росгосстраха.«Опухоли ЛОР-органов нередко развиваются незаметно и долгое время не вызывают выраженных симптомов. Именно поэтому профилактические осмотры у оториноларинголога имеют принципиальное значение: они позволяют выявить онкологические заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно и прогноз для пациента максимально благоприятный. Проведение плановой эндоскопии лор-органов является золотым стандартом ранней диагностики онкологических заболеваний», — рассказал Алексей Галкин, врач-оториноларинголог Клиники уха, горла, носа.