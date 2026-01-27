Петербуржцы борются с фобиями при помощи VR-технологий

В Психоневрологическом диспансере № 1 Василеостровского района пациентам с тревожными расстройствами и фобиями помогают, используя VR-программы. В безопасной обстановке петербуржцы "встречаются" со своими страхами — и преодолевают их.

Сам процесс VR-терапии выглядит так: на пациента надеваются очки виртуальной реальности, и в них воспроизводится объект или ситуация, которая вызывает у человека негативные эмоции. Это может быть боязнь замкнутых или открытых пространств, авиаперелетов, пауков и многие другие фобии.

«VR-технологии позволяют пациенту прожить свой страх. Но сделать это безопасно: при сопровождении врача-психотерапевта, который в буквальном смысле держит человека за руку и обсуждает с ним его ощущения. Разумеется, это комбинируется с другими видами психотерапии и с психофармакотерапией», — объясняет главный врач СПБ ГБУЗ "Психоневрологический диспансер № 1" Владимир Дутов.

Для преодоления страха высоты, к примеру, программа имитирует выход из лифта на высоте более 100 метров. На таком расстоянии от земли пациенту нужно пройти по узкой доске.

Очки виртуальной реальности могут транслировать все, что угодно — нужно только соответствующее программное обеспечение (ПО). Сейчас для ПНД особенно актуально развитие направления помощи ветеранам СВО и их близким. Врачи уже оказывают психологическую помощь родственникам погибших и пропавших без вести военнослужащих. Помогают и демобилизованным участникам СВО. Но чтобы дополнить программу поддержки VR-терапией, требуется разработка специального ПО, которое позволит воспроизвести все эпизоды, наиболее характерные для боевых действий.

Помимо борьбы с фобиями есть направление VR-терапии для релаксации — например, человек может виртуально погрузиться под воду и войти в контакт с морскими животными.

Также технологии создания виртуальной реальности эффективны для отработки навыков выступления перед большой аудиторией, отмечает Владимир Дутов.

«Я и сам проходил эту программу в качестве тренировки. Мне приходится часто выступать. Это и правда очень помогает», — поделился он.

В будущем в ПНД хотят внедрять и другие инновации для работы с пациентами.