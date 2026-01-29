Минздрав утвердил обновленные рекомендации по лечению гепатита С

В них уточняются категории пациентов для первоочередного лечения

Министерство здравоохранения обновило клинические рекомендации по диагностике и лечению гепатита С. Это следует из документа, с которым ознакомился ТАСС.

В новых клинических рекомендациях уточняются категории пациентов для первоочередного лечения заболевания. В список входят заключенные, потребители инъекционных наркотиков, а также люди с высоким риском заражения. Отдельно подчеркивается необходимость более раннего начала терапии для предотвращения распространения инфекции.

Кроме того, документ расширяет возможности медицинского сопровождения пациентов, ожидающих противовирусного лечения. Врачи получили право назначать поддерживающую терапию для снижения симптомов и улучшения общего состояния больных до начала основного курса. Отдельный раздел рекомендаций посвящен лечению гепатита С у пациентов с онкозаболеваниями. В нем отмечается, что противовирусная терапия может повысить эффективность лечения рака и снизить риск осложнений со стороны печени.