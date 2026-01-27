Хирурги имплантировали три электрода пациенту-сердечнику

Запорожские врачи спасли на операционном столе 57-летнего мужчину, у которого наблюдалась одышка, отечность и боли в области сердца. Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава России.

Отмечается, что пациент поступил в Региональный сосудистый центр Бердянской центральной районной больницы по направлению участкового врача. Проведенное обследование выявило у него целый ряд серьезных заболеваний сердца, в том числе стенокардию, ишемическую болезнь и последствия от перенесенного инфаркта.

После тщательной диагностики врачи приняли решение о проведении хирургического вмешательства. Пациенту одновременно имплантировали три электрода. Один был установлен в правом желудочке, второй — в правом предсердии, а третий — в коронарном синусе. Операция длилась два часа. В настоящий момент пациент пошел на поправку и готовится к выписке.

Как пояснил проводивший операцию рентгенхирург Сесар Виктор Дуран, данная терапия применяется в случаях, когда стандартное медикаментозное лечение сердечной недостаточности не дает желаемого эффекта. С прошлого года такой метод доступен жителям Запорожской области. Операция и все обследования проводятся абсолютно бесплатно.