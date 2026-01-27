Юноша чуть не умер, поев соленых грибов

На грани жизни и смерти оказался 19-летний житель Нижневартовска. Виной этому стали домашние соленья.

Тошнота и рвота, с которыми парня госпитализировали в окружную клиническую больницу, оказались симптомами куда более опасной болезни, чем пищевое отравление. Его состояние осложнялось тризмом жевательной мускулатуры и спазмом мышц гортани - он даже не мог говорить, а тело сковывало судорогами. Все указывало на пищевой ботулизм, и опасения врачей подтвердились, когда молодой человек сообщил, что накануне съел соленые грузди.

Ботулизм является смертельно опасным заболеванием, и медлить при нем нельзя - сильнейший токсин, который вырабатывает бактерия, поражает нервную систему и может привести к мышечному и дыхательному параличу.

Как пишет портал ugra-news.ru, быстрая диагностика и слаженные действия медиков спасли парню жизнь. В течение часа пациенту ввели специальную сыворотку и перевели в реанимацию. Двое суток он находился на аппарате искусственной вентиляции легких и еще две недели лечился в инфекционном отделении.