Глава офиса ВОЗ в России: продлить жизнь до 120 лет возможно

Глава представительства Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев заявил, что достижение 120-летнего возраста в отдельных случаях уже зафиксировано в мире, однако приоритетом организации остается не максимальное продление жизни, а увеличение количества лет, прожитых в добром здравии и с сохранением функциональной независимости.

В интервью ТАСС глава офиса Всемирной организации здравоохранения в России Батыр Бердыклычев подтвердил, что случаи жизни до 120 лет в мире уже существуют, хотя такие прецеденты пока остаются единичными. При этом он подчеркнул отсутствие универсального рецепта, гарантирующего достижение подобного возраста.

По словам Бердыклычева, стратегия ВОЗ в вопросах долголетия фокусируется не на продлении жизни любой ценой, а на расширении периода здорового существования – с сохранением функциональных возможностей, а также личного достоинства. Ключевым фактором для достижения этой цели эксперты организации считают здоровый образ жизни на всех этапах жизненного пути. В перечень базовых рекомендаций входят сбалансированное питание, регулярная физическая активность, отказ от курения и чрезмерного употребления алкоголя. Не менее важными названы поддержание социальных связей, развитие навыков управления стрессом и обеспечение доступа к качественной медицинской помощи, включая профилактику и своевременное лечение хронических заболеваний.

Глава российского офиса ВОЗ также отметил, что на продолжительность и качество жизни влияет не только генетика, но и внешние факторы: состояние окружающей среды, социально-экономические условия, включая чистоту воздуха, безопасность жилья, уровень образования и финансовую стабильность. По его словам, достижение долголетия является не только личной ответственностью человека, но и задачей государства и международных организаций.

Бердыклычев подчеркнул, что ВОЗ рассматривает продление активной и здоровой жизни для всего населения как реалистичную и достижимую цель. Ее реализация возможна за счет отсрочки развития возрастных заболеваний, поддержания физических и умственных способностей, а также организации ориентированного на потребности человека ухода в пожилом возрасте. Таким образом, главным приоритетом организации остается не экстремальное долголетие, а концепция здорового старения – помощь людям сохранять здоровье, независимость и благополучие максимально долгое время.