Пациенту спасли почку с помощью 3D-лапароскопии

Врачи 1 РКБ Ижевска восстановили пациенту работу мочеточника, которая нарушилась из-за опухоли кишечника. Об этом сообщает пресс-служба больницы.

© ИА «Сусанин»

Опухоль вызвала тяжёлое осложнение — воспаление живота. Из-за этого внутри появилось много рубцов и сужение мочеточника. Это и нарушило работу почки.

Операция длилась три часа. Чтобы спасти почку, мужчине установили дренаж. Для восстановления мочеиспускательного пути врачи использовали 3D-лапароскоп. С его помощью они удалили рубцы, убрали повреждённую часть мочеточника и восстановили путь.

Сейчас пациент чувствует себя хорошо, почка работает нормально. Его уже выписали домой.