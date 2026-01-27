Создана платформа арт-терапии для детей с ОВЗ

Система анализирует тип ограничений здоровья, возраст, интересы, историю реабилитации ребенка, предлагает подходящие занятия и профильных специалистов, сообщили в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы

Студенты Мурманского арктического университета (МАУ) создали платформу, которая при помощи искусственного интеллекта подбирает для детей с разными ограничениями здоровья индивидуальные онлайн-программы арт-терапии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Платформы Национальной технологической инициативы (НТИ).

"В большинстве аналогов нет инструментов для мониторинга прогресса занятий и отсутствуют программы индивидуальной адаптации, в том числе по арт-терапии. Новое решение, созданное студенческим стартапом "Интеграция-плюс", объединяет все необходимые инструменты реабилитации. Это делает арт-терапию доступной для детей с ограниченными возможностями для передвижения или живущих в отдаленных районах страны", - уточнили в организации.

По словам лидера стартапа Никиты Занозина, технологии ИИ в основе платформы помогают отслеживать прогресс и результаты занятий. Система также анализирует тип ограничений здоровья, возраст, интересы, историю реабилитации ребенка, предлагает подходящие занятия и профильных специалистов - психологов и арт-терапевтов.

"Кроме реабилитации, проект выполняет и другие полезные функции - формирует навыки общения, развивает когнитивные функции, моторику и сенсорику, снижает тревожность и стресс. Платформа предполагает взаимодействие родителей по принципу соцсети, что позволит расширить функционал и реализовать более эффективное общение участников", - также отмечают авторы.