Мужчина пошел на работу, пропустив опасный симптом

Необычно тяжелое поражение коронарного русла было выявлено у 40-летнего пациента, которого доставили в отделение реанимации с инфарктом. Это стало полной неожиданностью для мужчины. Потом сильно удивились и врачи.

Первым симптомом стали боли в области груди, которые усиливались при быстрой ходьбе. В покое они проходили. Наблюдалось это за несколько дней до госпитализации. В один из дней мужчина, несмотря на то, что боль утром практически не утихала, все же пошел на работу. По пути ему стало совсем плохо, и, добравшись до офиса, он сразу же вызвал скорую.

Кардиолог Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе Константин Крулев объяснил, что предынфарктное состояние протекало весьма типично, и инфаркта можно было бы избежать, но, увы, в 40 лет на такие признаки далеко не все обращают внимание.

"О том, что симптомы смертельно опасны, пациент не подумал", - пишет врач в своем блоге.

Он добавил, что "пациент не курит и практически не пьет".

"Давление нормальное, и никогда не повышалось, наследственность - благоприятная, родители живы и здоровы. Признаков атеросклеротического поражения не выявлено", - отметил Константин Крулев.

Показатели липидограммы у пациента в целом были в норме, правда холестерин повышен (ЛПНП 4,7), однако, по словам врача, такое есть у многих. Картина вызывает много вопросов, потому что у пациента выявлено "тяжелое многососудистое поражение артерий сердца". Но очевидных предрасполагающих факторов - нет.

Врач отметил, что позже у пациента зафиксировали высокий уровень С-реактивного белка. Наблюдение и выяснение причины инфаркта продолжается.

Кардиолог пояснил, что случай - не частый, как правило, инфаркты фиксируются у людей с определенными факторами риска. Это курение, гипертония и резко повышенный холестерин.