Врач объяснил, как вирус Нипах может попасть в Россию

Кандидат медицинских наук отметил, что в РФ есть специализированные тесты, которые позволяют своевременно выявлять инфицированных

Случаи инфекции, вызванной вирусом Нипах, могут быть зарегистрированы в РФ из-за завоза из стран Юго-Восточной Азии, Индии и Африки. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей института материнства и детства Пироговского университета Иван Коновалов.

Ранее несколько индийских газет сообщили, что в индийском штате Западная Бенгалия были подтверждены несколько случаев вируса Нипах, на карантин были помещены в общей сложности около 100 человек, контактировавших с заразившимися.

"Циркуляция вируса Нипах напрямую связана с его природными резервуарами - летучими лисами (крылановые). Таким образом, теоретически, в России могут выявляться случаи инфекции, завезенные из эндемичных стран Юго-Восточной Азии, Индии, Африки", - сказал он.

Врач отметил, что при этом в стране есть в наличии специализированные тесты, которые позволяют своевременно выявлять инфицированных и изолировать их от окружающих. В качестве основных мер профилактики эксперт советует избегать контактов с дикими животными, употреблять воду и пищу из известных источников, проводить термическую и химическую дезинфекции.

Вирус Нипах представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году ей заразилось порядка тысячи человек.