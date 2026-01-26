Как определить тип и степень ожирения у мужчин и женщин

Типы и степени ожирения по индексу массы тела и обхвату талии — соотношение показателей
Ожирение приобретает масштабы глобальной эпидемии: по данным Всемирной организации здравоохранения, от него уже страдает каждый восьмой житель планеты. Как правильно определить тип и степень этого заболевания, в чем его главные причины и какие современные методы лечения существуют — в материале «Газеты.Ru».
Что такое ожирение
Ожирение — это хроническое заболевание, которое характеризуется патологическим увеличением массы тела за счет жировой ткани.
Согласно статистике ВОЗ, с 1990 года показатели ожирения среди взрослых увеличились больше чем в два раза, а среди подростков — в четыре. По данным Минздрава РФ, в 2024 году в России было зарегистрировано более 3 млн человек с ожирением как самостоятельным заболеванием — это 2% населения страны. Ежегодно ожирение впервые диагностируется более чем у 500 тыс. человек.
Врач-терапевт Видновской клинической больницы минздрава Московской области Зарема Тен рассказала «Газете.Ru», что ожирение — это хроническое заболевание, а не косметический дефект, как считают многие.
Ожирение развивается в результате нарушения энергетического баланса организма. Если человек постоянно потребляет больше энергии, чем тратит, ее излишек откладывается про запас в виде жира. Этот процесс и ведет к постепенному увеличению веса.
Критерии и степени ожирения
Для оценки ожирения в медицине используются антропометрические показатели, отметила Зарема Тен.
Основной скрининговый инструмент при ожирении — индекс массы тела (ИМТ). Это простой математический показатель, отражающий соответствие веса росту.
Он рассчитывается по формуле: ИМТ = вес (в кг) / рост² (в метрах).
Например: человек весом 85 кг и ростом 1.70 м. Расчет: 85 / (1.70 х 1.70) = 85 / 2.89 = 29.4.
Расшифровка показателей ИМТ (по классификации ВОЗ)
- 18.5 – 24.9: Нормальная масса тела.
- 25.0 – 29.9: Избыточная масса тела (предожирение).
- 30.0 – 34.9: Ожирение I степени.
- 35.0 – 39.9: Ожирение II степени.
- ≥ 40.0: Ожирение III степени (морбидное, или патологическое).
«ИМТ — хороший скрининговый инструмент для оценки степени ожирения, но у него есть ограничения. Он не учитывает состав тела (соотношение мышц и жира). Например, у спортсмена с большой мышечной массой ИМТ может указывать на ожирение, хотя жира у него мало», — пояснила Зарема Тен.
Второй важный критерий оценки и ключевой показатель типа ожирения — это окружность талии (ОТ).
Окружность талии (ОТ) измеряется на середине расстояния между нижним краем последнего ребра и верхней точкой подвздошного гребня (тазовой кости). У большинства людей эта точка расположена выше пупка.
Пороговые значения окружности талии, указывающие на повышенный риск для здоровья:
Для мужчин:
- ≥ 94 см — повышенный риск;
- ≥ 102 см — существенно повышенный риск.
Для женщин:
- ≥ 80 см — повышенный риск;
- ≥ 88 см — существенно повышенный риск.
Третий критерий оценки ожирения — соотношение талии и бедер (СТБ). Этот показатель определяет тип фигуры.
Он рассчитывается по формуле: СТБ = ОТ (см) / ОБ (обхват бедер в см).
- Для мужчин риск возрастает при СТБ > 0.95;
- Для женщин — при СТБ > 0.85.
«Высокий ОТ и СТБ указывают на абдоминальный (центральный) тип ожирения, который напрямую связан с риском метаболических осложнений», — подчеркнула Зарема Тен.
Степени ожирения и их характеристика
Ожирение I степени (ИМТ 30.0 – 34.9). Как правило, появляются первые жалобы: одышка при умеренной нагрузке, повышенная утомляемость, потливость. Часто диагностируются артериальная гипертензия, начальные нарушения липидного обмена и толерантности к глюкозе.
Ожирение II степени (ИМТ 35.0 – 39.9). Наблюдается выраженное ограничение подвижности. Одышка возникает при минимальной нагрузке. Значительно повышен риск сопутствующих заболеваний (диабет 2 типа, гипертония, боли в суставах). Часто присутствует синдром обструктивного апноэ сна (храп, остановки дыхания во сне).
Ожирение III степени (ИМТ ≥ 40.0, морбидное). Резкое ограничение повседневной активности, часто — инвалидизация. Практически всегда присутствует букет тяжелых заболеваний. Высокий риск сердечно-сосудистых катастроф и ранней смертности. Требует активного медицинского вмешательства.
Причины и факторы риска ожирения
Ожирение — это сложное заболевание, в развитии которого участвует множество факторов.
Среди причин ожирения специалисты Роспотребнадзора выделяют:
- повышение уровня жизни и изменение структуры питания;
- рост потребления высококалорийных продуктов с высоким содержанием жира, сахара и с низким содержанием клетчатки;
- снижение физической активности населения, сидячий образ жизни и увлечение гаджетами.
Как подчеркнула Зарема Тен, фундаментальная причина возникновения ожирения — дисбаланс энергии, когда потребление калорий с пищей и напитками превышает их расход на жизнедеятельность и физическую активность.
Терапевт также отметила такие факторы риска, как:
- Неправильное пищевое поведение: регулярное потребление высококалорийной, ультраобработанной пищи, богатой жирами и сахарами; большие порции; частые перекусы; еда «за компанию» или от скуки.
- Генетическая предрасположенность: гены влияют на метаболизм, распределение жира и склонность к набору веса.
- Экологические и социальные факторы: урбанизация, хронический стресс, недосыпание, агрессивный маркетинг нездоровых продуктов.
- Эндокринные заболевания (гипотиреоз, синдром Кушинга) и прием некоторых лекарств (кортикостероиды, некоторые антидепрессанты) — являются причиной менее чем в 5% случаев.
Последствия ожирения для здоровья
Ожирение — системное заболевание, поражающее практически все органы, обращает внимание Зарема Тен.
Среди главных рисков ожирения терапевт выделяет:
- Для сердечно-сосудистой системы — артериальная гипертензия, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, инфаркт, инсульт, сердечная недостаточность.
- Метаболические нарушения — сахарный диабет 2 типа, метаболический синдром, жировой гепатоз (неалкогольная жировая болезнь печени), дислипидемия (высокий холестерин).
- Для опорно-двигательного аппарата — остеоартрит (особенно коленных и тазобедренных суставов), боли в спине.
- Для дыхательной системы — синдром обструктивного апноэ сна, гиповентиляционный синдром.
- Онкологические риски — риск рака эндометрия, молочной железы (в постменопаузе), яичников, предстательной железы, печени, желчного пузыря, толстой кишки.
- Для репродуктивного здоровья — нарушения менструального цикла, бесплодие, синдром поликистозных яичников у женщин; снижение уровня тестостерона и эректильная дисфункция у мужчин.
- Для психического здоровья — депрессия, тревожные расстройства, низкая самооценка, стигматизация.
Как лечить ожирение
Лечение ожирения — длительный процесс, требующий изменения образа жизни, подчеркнула Зарема Тен. Главная цель — не кратковременное похудение, а достижение и удержание более здорового веса для снижения рисков.
В основе лечения лежит модификация образа жизни.
- Сбалансированное питание с дефицитом калорий. Это не голодовка, а формирование здоровых пищевых привычек, подчеркивает Зарема Тен. Упор делается на овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, постный белок, полезные жиры. Составить здоровое меню помогает консультация диетолога.
- Регулярная физическая активность. Рекомендуется не менее 150 минут умеренной аэробной нагрузки (быстрая ходьба, плавание, велосипед) в неделю и силовые тренировки 2 раза в неделю для сохранения мышечной массы.
- Когнитивно-поведенческая терапия. Работа с психологом для изменения пищевого поведения и отношения к еде.
- Медикаментозная терапия. Назначается только врачом (эндокринологом, диетологом) при ИМТ ≥ 30 или ≥ 27 с сопутствующими заболеваниями, если одна лишь коррекция образа жизни неэффективна. Препараты помогают контролировать аппетит, влиять на метаболизм или уменьшать всасывание жиров.
- Хирургическое лечение (бариатрическая хирургия) рассматривается при морбидном ожирении (ИМТ ≥ 40) или ИМТ ≥ 35 с тяжелыми сопутствующими заболеваниями, когда другие методы не дали результата. Операции (гастропластика, шунтирование желудка) направлены на уменьшение объема желудка.
«Ожирение — серьезное хроническое заболевание, требующее такого же внимательного отношения, как гипертония или диабет. Первый шаг к здоровью — объективная оценка своего состояния по ИМТ и объему талии. Лечение должно быть комплексным, последовательным и, самое главное, постоянным. Важно понимать, что обращение за помощью к специалистам (эндокринологу, диетологу, психологу) — не слабость, а разумная стратегия для сохранения здоровья и качества жизни на долгие годы», — резюмировала Зарема Тен.
Эксперты Роспотребнадзора РФ напоминают: чтобы избавиться от лишних килограммов, важно ставить перед собой реальные цели и не торопиться.
Оптимальное снижение веса — от 0,5 до 1 кг в неделю.
Худеть нужно спокойно и плавно. В противном случае резкая потеря веса может повлечь за собой такой же резкий возврат килограммов, причем с запасом.