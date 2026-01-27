Врачи спасли беременную пациентку с опухолью паращитовидной железы

Медики городской клинической больницы №67 имени Ворохобова спасли беременную женщину с опухолью паращитовидной железы и развившимся сепсисом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«На 23-й неделе беременности в ГКБ №67 доставили пациентку в смертельной опасности – с опухолью паращитовидной железы, которая спровоцировала развитие сепсиса», – говорится в публикации.

Хирурги провели успешную паратиреоидэктомию – удалили пораженную железу. После операции у пациентки был сложный период восстановления, поскольку из-за неврологических нарушений женщина временно не могла говорить и ходить.