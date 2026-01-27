Московские врачи спасли беременную пациентку с опухолью паращитовидной железы
Медики городской клинической больницы №67 имени Ворохобова спасли беременную женщину с опухолью паращитовидной железы и развившимся сепсисом. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.
«На 23-й неделе беременности в ГКБ №67 доставили пациентку в смертельной опасности – с опухолью паращитовидной железы, которая спровоцировала развитие сепсиса», – говорится в публикации.
Хирурги провели успешную паратиреоидэктомию – удалили пораженную железу. После операции у пациентки был сложный период восстановления, поскольку из-за неврологических нарушений женщина временно не могла говорить и ходить.
«После полного восстановления речи и двигательных функций, пациентка была переведена на амбулаторное наблюдение. Через некоторое время она смогла самостоятельно родить здорового малыша. Ребенок появился на свет с весом 2 тыс. 860 г и ростом 45 см», – отмечается в сообщении.