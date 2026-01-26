Названы самые распространенные психические расстройства у пожилых

Старение организма сопряжено с увеличением риска различных недугов. О ключевых группах заболеваний, которые наиболее распространены среди россиян зрелого возраста, рассказала «Вечерней Москве» врач-психотерапевт клиники «К+31» Алина Славнова.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, самыми распространенными психическими проблемами пожилых людей являются депрессивные и тревожные расстройства. Причинами таких состояний выступают возрастные изменения, наличие хронических соматических заболеваний, а также социальные факторы: утрата близких, сложности в семье и на работе, снижение социальной активности и так далее.

«Пациенты редко жалуются на плохое настроение, вместо этого акцентируя внимание на физических симптомах: слабости, болях в спине или животе, ухудшении аппетита, нарушении сна. Такое соматическое маскирование значительно затрудняет диагностику», — отметила Славнова.

Кроме того, добавила врач, пожилые люди могут считать депрессивное состояние нормой старения, а потому не обращаются за помощью.

Ко второй группе по распространенности среди лиц зрелого возраста можно отнести когнитивные нарушения.

«Приобретенным старческим слабоумием, или деменцией, страдают до 10 процентов людей старше 65 лет, причем с возрастом этот показатель растет. Одной из самых частых форм деменции является болезнь Альцгеймера, однако сосудистая деменция и смешанные формы тоже распространены. На ранних стадиях заболевания пациенты жалуются на забывчивость: они не могут вспомнить недавние события, путают имена или забывают, куда положили вещи. Эти мелкие, на первый взгляд, проблемы с памятью постепенно переходят в серьезные когнитивные расстройства у лиц пожилого возраста, включая потерю способности планировать, выполнять повседневные задачи и ориентироваться в пространстве», — рассказала собеседница «ВМ».

С течением времени симптомы деменции прогрессируют. Человек перестает узнавать родственников, теряет способность к самообслуживанию и становится полностью зависимым от окружающих, добавила эксперт. Помимо когнитивных нарушений, у пациентов наблюдаются изменения поведения: агрессия, паранойя или галлюцинации.

Важно понимать, что психические расстройства усугубляют течение имеющихся хронических соматических заболеваний. Своевременное обращение к специалистам и профилактика помогут существенно улучшить качество жизни в зрелом возрасте, заключила Славнова.