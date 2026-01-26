Для матерей двух детей предложили сделать зубное протезирование бесплатным

ЛДПР предложила сделать зубное протезирование бесплатным для матерей двух детей
Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для матерей двух и более детей. Документ есть в распоряжении ТАСС.
«ЛДПР предлагает предоставлять женщинам с двумя и более детьми право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Бюджет от таких трат не обеднеет, а женщины, уже родившие и только готовящиеся стать матерями, будут знать, что не останутся один на один с бедой и смогут рассчитывать на такой вид поддержки», — сказал ТАСС Слуцкий.
Законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 80 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дополнив ее пунктом, согласно которому изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и имплантов) для матерей с двумя и более детьми будет осуществляться бесплатно в государственных и муниципальных медицинских организациях.
Авторы инициативы отмечают, что в период беременности и после родов у женщин часто возникают естественные изменения, влияющие на здоровье зубов, включая дефицит витаминов и кальция. Для матерей с двумя и более детьми такие проблемы нередко становятся дополнительной финансовой нагрузкой, поскольку услуги протезирования остаются дорогостоящими, добавили депутаты.
«Сегодня средняя стоимость базового зубного протеза из недрагоценных металлов составляет от 25 до 40 тысяч рублей. На эти деньги в регионах можно оплатить кружки и секции для малышей на несколько месяцев вперед. Неудивительно, что мамы не торопятся к дантистам», — заключил Слуцкий.