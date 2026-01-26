Для матерей двух детей предложили сделать зубное протезирование бесплатным

Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов для матерей двух и более детей. Документ есть в распоряжении ТАСС.

© РИА Новости

«ЛДПР предлагает предоставлять женщинам с двумя и более детьми право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов в государственных и муниципальных медицинских учреждениях. Бюджет от таких трат не обеднеет, а женщины, уже родившие и только готовящиеся стать матерями, будут знать, что не останутся один на один с бедой и смогут рассчитывать на такой вид поддержки», — сказал ТАСС Слуцкий.

Законопроектом предлагается внести изменения в часть 3 статьи 80 закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", дополнив ее пунктом, согласно которому изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из драгоценных металлов и имплантов) для матерей с двумя и более детьми будет осуществляться бесплатно в государственных и муниципальных медицинских организациях.

Авторы инициативы отмечают, что в период беременности и после родов у женщин часто возникают естественные изменения, влияющие на здоровье зубов, включая дефицит витаминов и кальция. Для матерей с двумя и более детьми такие проблемы нередко становятся дополнительной финансовой нагрузкой, поскольку услуги протезирования остаются дорогостоящими, добавили депутаты.