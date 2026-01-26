Мишустин сделал заявление относительно передвижных аптеках

Законопроект о торговле лекарствами в передвижных аптеках повысит доступность медпрепаратов по всей России. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с депутатами фракции "Единая Россия".

© РИА Новости

«Законопроект о передвижных аптечных пунктах, который был подготовлен депутатами и сенаторами, уже прошел первое чтение. Правительство предоставило на него положительное заключение. Конечно, мы рассчитываем, что внедрение такого механизма серьезно улучшит положение дел с препаратами [в населенных пунктах], где не просто организовать стационарную инфраструктуру, а страна у нас большая», — добавил он.

Законопроект о федеральном эксперименте по розничной торговле лекарствами в передвижных аптеках в Госдуму внесла группа парламентариев от "Единой России". Документ предусматривает, что эксперимент будет проводиться в течение трех лет, с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. В рамках эксперимента аптечные организации смогут в розницу торговать лекарствами через передвижные аптечные пункты. В документе указано, что такую торговлю можно будет вести в селах, где отсутствуют обычные аптеки.