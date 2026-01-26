В каком регионе РФ онкозаболевания часто выявляют на ранней стадии

На Ямале применяют современные диагностику и лечение онкологических заболеваний. В 2025 году более двух с половиной тысяч северян врачи пролечили с помощью новых методик.

© РИА Новости

По словам главного онколога ЯНАО Елены Куликовой, в регионе применяют генетическое тестирование, чтобы выявить наследственные опухолевые синдромы у пациентов и их родственников. В 2025 году вместе с профильной федеральной лабораторией провели 189 полногеномных и 120 таргетных исследований. У 13 из 36 обследованных родственников обнаружили генетические варианты, что позволяет им вовремя начать профилактическое наблюдение.

Из 1300 случаев онкологических заболеваний, обнаруженных врачами в 2025 году, более 900 — на ранних стадиях.

Шесть из восьми тысяч человек, имеющих онкологический диагноз, живут более пяти лет после того, как узнали, что болеют. Доктор Куликова отмечает, что в ЯНАО применяют современные методы лечения: таргетную терапию, основанную на молекулярных особенностях опухоли конкретного пациента, и иммунотерапию. С их помощью в прошлом году пролечили около двух с половиной тысяч человек, около полутора тысяч — амбулаторно.

«В 2024 году в Новом Уренгое создали региональную онкологическую службу. Это стало возможным благодаря открытию радиотерапевтического и хирургического корпусов. Лечение строится на применении инновационных и персонализированных методов. Используют комбинированные подходы, включающие хирургию, химио- и лучевую терапию», — подчеркнули в депздраве ЯНАО.

В ведомстве напоминают, что с 2021 года по инициативе губернатора Ямала Дмитрия Артюхова за каждый случай раннего выявления онкозаболевания медиков премируют. Так, размер вознаграждения для врача — 19 тысяч рублей, для фельдшера — девять тысяч рублей. За пять лет премию получили 526 медработника.