Хирург пояснил, признана ли хиропрактика в России официальной медициной

В России хиропрактика не имеет официального медицинского статуса, в то время как по остеопатии сегодня существует полноценное образование, а мануальные терапевты получают свое звание после переподготовки. Об этом «Газете.Ru» рассказал Заведующий нейрохирургическим отделением НКЦ №2 РНЦХ им. акад. Б.В. Петровского, врач-нейрохирург, вертебролог, травматолог-ортопед Ренат Нурмухаметов.

Хиропрактика – это направление альтернативной медицины, в котором основной акцент делается на позвоночник. В основе метода лежит утверждение о том, что многие проблемы в организме связаны именно с его формой и состоянием.

По словам Нурмухаметова, при исправлении механических нарушений опорно-двигательного аппарата хиропрактики используют достаточно жесткие, щелчковые техники коррекции.

«У хиропрактиков своя философия: они верят, что большинство болезней происходит из-за "подвывихов" позвонков, которые давят на нервы. В США и Европе их не считают врачами в полном смысле слова. А в России хиропрактика не имеет официального медицинского статуса и не относится к доказательной медицине в рамках системы здравоохранения», — пояснил нейрохирург.

Врач врач-остеопат Дмитрий Симкин в беседе с «Газетой.Ru» пояснил, что в России между мануальной терапией, остеопатией и хиропрактикой есть разница с точки зрения подготовки специалистов.

«По мануальной терапии можно пройти только профессиональную переподготовку, тогда как по остеопатии сегодня существует как полноценное медицинское образование — в формате ординатуры и даже отдельного специалитета», – отмечает врач.

