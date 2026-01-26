Разрушены два распространенных мифа о выпадении волос

Мужское облысение не отражает высокий уровень тестостерона, а стресс не выступает «мгновенным» триггером потери волос. Об этом «Газете.Ru» рассказала доктор медицинских наук, трихолог Юлия Галлямова.

© Unsplash

По словам Галлямовой, волосяные фолликулы реагируют на сильные переживания с задержкой — чаще всего через два–три месяца после стрессового эпизода. Именно поэтому пациенты редко связывают ухудшение состояния волос с перенесенными событиями.

Еще один распространенный миф касается мужского облысения. Андрогенетическая алопеция у этого пола, подчеркивает врач, не связана с избытком тестостерона.

«Лысина не является признаком переизбытка мужских гормонов – андрогенов. Это генетически обусловленная чувствительность волосяных фолликулов к ним. Уровень гормонов у мужчин с редеющими волосами может быть абсолютно нормальным», — подчеркивает трихолог.

Отдельно трихолог обратила внимание на формы алопеции, которые легко пропустить. Гнездная и рубцовая алопеция нередко развиваются постепенно и не всегда сопровождаются выраженным выпадением волос. Эти формы относятся к аутоиммунным заболеваниям. Иногда первыми эти изменения замечают парикмахеры, а не сами пациенты.

«У мужчин проблему часто выявляют поздно из-за коротких стрижек: из-за них медленное истончение волос остается незаметным, и к врачу пациенты приходят уже на стадии выраженного поредения в теменной зоне», – предупреждает врач.

Галлямова советует не откладывать визит к врачу при появлении тревожных симптомов. Среди них — обильное выпадение волос, продолжающееся более двух-трех недель, зуд и болезненность кожи головы, ощущение «мурашек», корочки, уплотнения, выраженная перхоть, а также постепенное поредение без заметного выпадения.