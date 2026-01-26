О чем может говорить неспособность человека держать равновесие

Нарушение равновесия сигнализирует о сбоях в работе вестибулярной системы, центральной нервной системы или других структур организма, отвечающих за координацию и стабильность движений. Например, это может быть следствием болезни внутреннего уха, заболевания мозжечка, рассеянного склероза, болезни Паркинсона или последствием микроинсульта, объяснила «Газете.Ru» терапевт, ревматолог клиники CMD Свердловский ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Хакимова.

© РИА Новости

Для самостоятельной проверки используют простые тесты. Один из них — проба Ромберга: встаньте ровно, стопы плотно сдвинуты, руки вытянуты вперед. Сначала стойте с открытыми глазами, затем — с закрытыми. В норме человек должен сохранять неподвижность не менее 15–30 секунд. Также врач советует тест «Аист»: встаньте на одну ногу, другую уприте стопой в колено опорной, руки на поясе. Засеките время. Для людей до 40 лет нормой считается 30–40 секунд, после 50 лет — от 15 секунд.

«Если вы не справляетесь с тестами, это может быть сигналом серьезных сбоев, например, болезни внутреннего уха, заболевания мозжечка, рассеянного склероза, болезни Паркинсона или это может быть последствием микроинсульта. Кроме того, нехватка B12 приводит к нарушению проводимости нервных импульсов и нарушению координации. При первых признаках нарушения равновесия необходимо обратиться к врачу — терапевту, который направит к узкому специалисту — неврологу, отоларингологу и другим», — рассказала доктор.

Кроме того, важно тренироваться и укреплять мышцы-стабилизаторы. Это поможет улучшить равновесие.