Инфекционист ответил, может ли вирус Нипах вызвать пандемию

Вирус Нипах, случаи которого были зарегистрированы в Индии, не сможет вызвать эпидемию или пандемию. При этом единичные случаи завоза в РФ не исключены, сообщил ТАСС доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Владимир Никифоров.

© РИА Новости

«Нам с вами ни с какой стороны это заболевание грозить не может. Естественным резервуаром этой инфекции являются летучие мыши, которые едят плоды в Индии, и заразиться вирусом можно только от этих животных или от их выделений. От человека к человеку он не передается. Никакой ни эпидемии, ни пандемии быть не может», — сказал он.

Врач уточнил, что туристы, выезжающие в Индию, при контакте с зараженными рукокрылыми могут заразиться. Однако такие единичные случаи завоза не приведут к распространению вируса, так как он не передается воздушно-капельным путем.

Вирус Нипах (NiV) представляет собой патоген, который разносится летучими мышами из семейства крылановых. Он способен передаваться от животных к людям и вызывать тяжелые формы энцефалита и респираторных инфекций, уровень летальности которых в некоторых случаях достигает 80%. Вспышки вируса Нипах ежегодно происходят в разных регионах Южной и Юго-Восточной Азии с большим числом смертей. С момента выявления этой болезни в 1998 году она отмечена у порядка тысячи человек.