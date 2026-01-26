В ВОЗ назвали основной источник распространения вируса Нипах

В Индии распространяется вирус Нипах, от которого нет ни вакцины, ни лечения. При этом болезнь чаще всего протекает в тяжелой форме, приведя к смерти пациента. В ВОЗ назвали основные симптомы заражения вирусом Нипах.

В Индии распространяется смертельно опасный вирус Нипах. Симптомами болезни являются кашель, затруднённое дыхание, высокая температура, головная боль, диарея, рвота, мышечная боль и слабость.

Инкубационный период болезни может длиться ор нескольких дней до двух недель, а в редких случаях до полутора месяцев.

При тяжелом течении возможны полиорганная недостаточность, кома, эпилептическаие припадки, смерть.

В ВОЗ предупреждают, летальность вируса Нипах составляет 45-75%. У тех, кто выжил часто наблюдаются паралич, когнитивные нарушения, психические расстройства.

Основными источниками заражения вирусом в организации называют летучих мышей, зараженную еду и контактно-бытовой способ передачи.

Ранее вирусологи предупредили, что вирус Нипах мутировал.