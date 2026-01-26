Сколько жителей Подмосковья проверили свое репродуктивное здоровье

В 2025 году более 900 тысяч жителей Подмосковья проверили в медицинских организациях региона репродуктивное здоровье. Записаться на диспансеризацию можно на портале «Госуслуг», сообщает телеканал 360.

© Вести Подмосковья

Во время обследования женщины консультируются у акушера-гинеколога. Им делают ультразвуковое исследование молочных желез и органов малого таза. С мужчинами общаются врачи-урологи, которые могут назначить дополнительные консультации и анализы.

«Забота о репродуктивном здоровье — важный шаг для тех, кто планирует рождение ребенка. В Подмосковье такую диагностику можно пройти бесплатно, по полису ОМС, в удобном формате», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.

Диспансеризация бесплатна для граждан в возрасте от 18 до 49 лет. Для ее прохождения нужно обратиться в поликлинику, не забыв медицинский полис и паспорт. Также доступна запись через портал «Госуслуги» в разделе «Здоровье», по телефонному номеру 122, через боты в мессенджерах Telegram и МАХ.