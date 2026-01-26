Врачи спасли беременную женщину

Медики Ленинградского областного перинатального центра совместно с коллегами из Гатчинской клинической межрайонной больницы возвратили к жизни 27-летнюю женщину, которая серьезно пострадала в дорожно-транспортном происшествии в Ломоносовском районе. На момент аварии женщина находилась на поздних сроках беременности.

В результате ДТП произошел разрыв матки. Ребенок погиб мгновенно, а у роженицы открылось сильное кровотечение. В Ленинградский областной перинатальный центр пациентка была доставлена в бессознательном состоянии, с черепно-мозговой травмой, потеряв более 70% крови, в состоянии геморрагического шока и с критически низким артериальным давлением.

Медики незамедлительно провели переливание крови. Как сообщили в пресс-службе медицинского учреждения в понедельник, 26 января, Перинатальный центр полностью использовал имеющиеся запасы крови. Центр крови Ленинградской области оперативно предоставил необходимый объем донорской крови.

Хирурги из Гатчинской КМБ присоединились к команде акушеров-гинекологов. Они тщательно обследовали брюшную полость пациентки, чтобы исключить другие источники кровотечения. В операции участвовали акушер-гинеколог Константин Меркулов, анестезиолог-реаниматолог Юлия Деревонина, хирург Сергей Родионов и трансфузиолог Кирилл Рязанов.

После стабилизации состояния женщину транспортировали в реанимационное отделение Гатчинской больницы. Благодаря совместным усилиям врачей скорой помощи, специалистов Перинатального центра, Гатчинской КМБ и Центра крови, ее жизнь вне опасности.