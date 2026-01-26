Минздрав России резко урезал сроки лечения гриппа

В России вступил в силу обновленный протокол по выявлению и терапии гриппа у взрослых.

Новый нормативный акт утвержден главой Минздрава и кардинально меняет подход к диагностике и лечению простудных заболеваний, сообщает сетевое издание Transsibinfo.com.

Согласно документу, срок терапии сокращен с 15 до 9 дней, а перечень лабораторных исследований расширен с 16 до 27 видов. В него теперь входят анализы на различные типы коронавирусов, коагулограмма для оценки свертываемости крови, а также новые инструментальные методы.

В список консультирующих специалистов добавлены акушер-гинеколог, пульмонолог и гематолог, при этом исключены эндокринолог и офтальмолог. Также обновлен перечень лекарств: вместо прежних 50 с лишним наименований осталось 39, среди которых появились "Умифеновир" (Арбидол), "Риамиловир", "Гвайфенезин+" и назальные капли "Нафазолин".

