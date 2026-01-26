Врачи удалили из слюнной железы россиянина камень, который он «растил» 17 лет

Хирурги Краевой клинической больницы № 2 Владивостока удалили крупный камень из слюнной железы местного жителя, который он «растил» 17 лет. Об этом в понедельник, 26 января, рассказали в пресс-службе медучреждения.

© Вечерняя Москва

Врачи удалили из слюнной железы конкремент диаметром более двух сантиметров. При этом орган удалось сохранить.

38-летний пациент оказался в больнице с диагнозом «слюнно-каменная болезнь». Патология вызывает дискомфорт, боль и отек.

Основными причинами заболевания называют нарушение минерального обмена, механические повреждения слюнных желез, несоблюдение гигиены полости рта, кристаллизация веществ слюны и развитие патогенной микрофлоры.

История заболевания пациента насчитывала около 17 лет — он обратился к врачам в момент, когда патология стала сказываться на качестве жизни.

— Обычно при крупных конкрементах, располагающихся в толще слюнной железы, оперативная тактика носит радикальный характер и подразумевает удаление камня вместе с железой. Но поскольку в этом случае изменения в органе были небольшие, специалисты смогли его сохранить, — написали в Telegram-канале больницы.

Ранее в московской клинике врачи удалили подростку гигантскую кисту, размеры которой были сравнимы с объемом живота. Новообразование объемом семь литров занимало почти всю брюшную полость. После успешной операции пациентка потеряла примерно 10 килограммов веса.

До этого пермские врачи спасли 16-летнюю девушку, которая потеряла 95 процентов кожи из-за редкого заболевания — синдрома Лайелла.