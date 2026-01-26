Врачи удалили из слюнной железы россиянина камень, который он «растил» 17 лет
Хирурги Краевой клинической больницы № 2 Владивостока удалили крупный камень из слюнной железы местного жителя, который он «растил» 17 лет. Об этом в понедельник, 26 января, рассказали в пресс-службе медучреждения.
Врачи удалили из слюнной железы конкремент диаметром более двух сантиметров. При этом орган удалось сохранить.
38-летний пациент оказался в больнице с диагнозом «слюнно-каменная болезнь». Патология вызывает дискомфорт, боль и отек.
Основными причинами заболевания называют нарушение минерального обмена, механические повреждения слюнных желез, несоблюдение гигиены полости рта, кристаллизация веществ слюны и развитие патогенной микрофлоры.
История заболевания пациента насчитывала около 17 лет — он обратился к врачам в момент, когда патология стала сказываться на качестве жизни.
— Обычно при крупных конкрементах, располагающихся в толще слюнной железы, оперативная тактика носит радикальный характер и подразумевает удаление камня вместе с железой. Но поскольку в этом случае изменения в органе были небольшие, специалисты смогли его сохранить, — написали в Telegram-канале больницы.
