Как спастись от смертоносного вируса Нипах

В России не зафиксировано случаев заболевания новым опасным вирусом Нипах, говорят в Роспотребнадзоре, однако путешествующих в Индию просят придерживаться важных правил, чтобы исключить заражение.

В минувшие выходные стало известно, что власти Индии пытаются сдержать вспышку опасного вируса Нипах, который вызывает кому, об этом сообщило издание The Independent. За прошедшую неделю в стране были подтверждены пять случаев заражения вирусом. В связи с этим в самой Индии уже начали тестировать летучих мышей в зоопарке Калькутты, чтобы выяснить, являются ли они переносчиками вируса, пишет NDTV.

Как пишет Metro, среди заболевших в Индии - врач, медсестры и сотрудник медицинского учреждения. Одна из медсестер находится в критическом состоянии.

На этом фоне вирусологи уже призвали россиян к осторожности и бдительности при путешествиях в Индию, а в Роспотребнадзоре уже взяли на контроль ситуацию с вирусом. О том, как уберечься российским путешественникам от смертельно опасного заболевания – в материале НСН.

КАК ПРОТЕКАЕТ БОЛЕЗНЬ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже назвала Нипах одним из самых опасных вирусов в мире, при этом вакцины и лекарства от него пока не существует. Как пишет NDTV, Нипах вызывает лихорадку и энцефалопатию - поражение и гибель мозговых клеток. Уровень летальности у болезни варьируется от 40 до 75%. Уточняется, что вирус практически не передается воздушно-капельным путем и требует прямого контакта с жидкостями организма инфицированных.

Заболевание начинается с повышенной температуры, головной боли и боли в мышцах. В тяжелых случаях развивается вышеупомянутая энцефалопатия, которая приводит к коме.

При этом, как отметил сотрудник Института молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, академик РАН Петр Чумаков, для россиян Нипах не представляет угрозы, так как в России нет природного очага его распространения, которое обеспечивается летучими мышами, летучими лисицами и летучими собаками. Его слова приводит РБК.

То, что вероятность завоза Нипах в Россию «невероятно мала», рассказал и вирусолог, академик РАН Сергей Нетесов. Он уточнил, что, как правило, заражение человека не происходит непосредственно от животных, а случается после того, как человек съест плод, ранее откусанный летучими мышами. Также в беседе с РБК он отметил, что заражение могло произойти из-за того, что продукты жизнедеятельности летучих мышей из зоопарков попали на рядом стоящие фруктовые деревья.

КАК ОБЕЗОПАСИТЬ СЕБЯ

На фоне опасений граждан в пресс-службе Роспотребнадзора рассказали, что в России не зарегистрировано случаев болезни, вызванной Нипах. Однако в ведомстве также дали рекомендации туристам, отправляющимся в Индию и страны Юго-Восточной Азии. Так, необходимо избегать любых контактов с больными животными, что касается в первую очередь летучих мышей и свиней. Также нужно тщательно мыть руки с мылом после пребывания в общественных местах и перед едой, обязательно пользоваться антисептиком на спирту и ни в коем случае не пить воду из непроверенных источников.

В ведомстве также уточнили, что если человек наблюдает у себя такие симптомы, как высокая температура, сильная головная боль, кашель, нарушения сознания или рвота, важно срочно обратиться за к врачу.

Член Нью-Йоркской академии наук, вирусолог из института имени Гамалеи Виктор Зуев, отвечая на вопрос о том, стоит ли россиянам полностью исключить поездки за границу, отметил, что это невозможно, однако нужно придерживаться определенных санитарных норм. Он уточнил, что при возникновении любых симптомов, нужно сразу консультироваться с врачами.

«Любой путешественник, конечно, находится в группе риска. Но надо всегда консультироваться с врачами, если возникают какие-либо симптомы», — приводит его слова Telegram-канал «Осторожно, Москва».

При этом вирусолог Алексей Аграновский подчеркнул, что это не тот вирус, что приводит к серьезным эпидемиям.

«Понимаете, это, конечно, не COVID-19, где один чихнул, другой сразу заболел», — заметил он в разговоре с «Осторожно, Москва».

В свою очередь академик РАН Геннадий Онищенко отметил, что опасаться вируса не стоит, однако необходимо почаще мыть руки, а также тщательно промывать овощи и фрукты перед едой.