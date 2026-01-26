Как часто может болеть ОРВИ взрослый человек

Для взрослого человека, живущего в мегаполисе, испытывающего ежедневный стресс, работающего в офисе или имеющего детей-дошкольников, болеть ОРВИ до шести раз в год нормально.

«Если вы выздоравливаете за семь — десять дней без осложнений, ваш иммунитет в порядке. Иммунологи начинают беспокоиться не из-за количества простуд, а из-за их качества», — сообщила в беседе с RT Екатерина Белова, аллерголог-иммунолог клиники Atribeaute.

По её словам, записаться на приём к врачу стоит, если каждая обычная простуда заканчивается бактериальными осложнениями — синуситом, отитом или пневмонией, а для выздоровления требуется более двух-трёх курсов антибиотиков в год.

«Тревожным сигналом также является отсутствие полного восстановления, когда симптомы тянутся месяцами или одна инфекция плавно перетекает в другую без "светлых промежутков". Кроме того, повод для обследования — появление нетипичных или упорных инфекций, например трудноизлечимых грибковых поражений, мононуклеоза или слишком частых (более шести — восьми раз в год) рецидивов герпеса», — отметила собеседница RT.

Как добавила специалист, если явных «красных флагов» нет, но простуды настигают человека чаще шести раз в год, стоит провести ревизию базовых настроек организма.

«Часто причина кроется в банальных дефицитах — низкий уровень ферритина и витамина D делает нас лёгкой мишенью для вирусов, равно как и хаотичное питание, лишающее клетки необходимого «топлива». Критические бреши в обороне пробивают хронический недосып, не дающий иммунным клеткам восстановиться, и высокий уровень стресса, так как гормон кортизол буквально отключает активную защиту», — предупредила эксперт.

Кроме того, она порекомендовала обратить внимание на состояние слизистых.

«Пересушенный воздух в квартире или запущенный тонзиллит превращают носоглотку в открытые ворота для инфекций. Главный вывод прост: не существует волшебной таблетки для поднятия иммунитета, поэтому вместо поиска стимуляторов нужно вместе с врачом найти и устранить конкретную причину, сделавшую вас уязвимым», — заключила иммунолог.

