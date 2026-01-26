В диспансеризацию предложили добавить генетические тесты на онкозаболевания

Тесты на генетическую предрасположенность к раку, сердечным и некоторым другим тяжелым заболеваниям необходимо включить в программу диспансеризации. Об этом говорится в обращении в Минздрав РФ депутатов думской фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Госдумы Владиславом Даванковым, документ имеется в распоряжении ТАСС.

"Считаем целесообразным рассмотреть возможность включить в программу диспансеризации базовый генетический тест. Например, можно внедрить комплексное панельное исследование для выявления наиболее распространенных мутаций, связанных с предрасположенностью к онкологическим заболеваниям", - указано в письме на имя главы министерства Михаила Мурашко.

Депутаты отметили, что отсутствие генетического компонента в диспансеризации существенно снижает потенциал раннего выявления наследственных форм заболеваний, в том числе злокачественных опухолей, сердечно-сосудистых патологий, аутоиммунных и метаболических нарушений. Это приводит к тому, что множество тяжелых диагнозов устанавливается слишком поздно, когда развитие болезни уже необратимо, считают авторы инициативы. В свою очередь, своевременное выявление генетической предрасположенности позволит провести дополнительные обследования и начать профилактическое лечение еще до появления симптомов. Депутаты уверены, что "в долгосрочной перспективе подобный подход поможет снизить смертность от онкологических заболеваний и других тяжелых патологий".

Даванков в беседе с ТАСС напомнил, что председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее поднял тему введения бесплатных генетических тестов для будущих родителей.