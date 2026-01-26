Онищенко считает возможным разработать вакцину от вируса Нипах

Вакцины от болезни, вызванной вирусом Нипах, пока нет, так как заболевших немного, но сделать ее возможно. Об этом сообщил ТАСС академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

© ТАСС

«Я уверен, можно будет сделать, и уже ее надо делать, ее пока не делали, поскольку случаев мало, но этот вирус относится к числу тех, которые могут вызвать и естественные, и самое главное, преднамеренные осложнения. И не массовые, но групповые случаи заболеваний», — сказал Онищенко.

Он отметил, что еще одна причина, по которой вакцина пока не разрабатывалась, — регистрация заболеваний в местах, где медицина не обладает даже элементарными возможностями профилактики специфическими препаратами.

Ранее в СМИ появилась информация, что власти Индии пытаются сдержать вспышку вируса Нипах, число случаев заражения им достигло пяти, еще около 100 человек отправлены на карантин.