Минздрав утвердил обновленный стандарт медицинской помощи при туберкулезе

Российский Минздрав ввел в действие новую версию стандарта оказания медицинской помощи пациентам с туберкулезом. В документе содержатся обновленные правила диагностики и лечения этого заболевания. Речь идет о единых требованиях к объему необходимых анализов, медикаментозному лечению и периодичности медицинских манипуляций.

© runews24.ru

Новый стандарт распространяется на амбулаторную и стационарную помощь, а также на специализированное лечение. В документе подробно описан обязательный перечень исследований, начиная с лабораторных анализов и заканчивая инструментальными методами, с указанием частоты проведения. Это означает, что медицинские учреждения обязаны проводить регламентируемый минимум обследований, вместо того чтобы обследовать пациента по собственному усмотрению.

В документе также прописан список антитуберкулезных лекарств с указанием дозировок и схем применения. Он включает препараты первого и второго ряда, в том числе предназначенные для лечения лекарственно-устойчивых форм болезни. Для некоторых процедур установлена частота проведения от 8 до 24 раз в течение курса лечения, что оказывает влияние на расчет финансирования и контроль качества предоставляемой помощи.

Особое внимание уделено процессу выявления микобактерий туберкулеза. Стандарт фиксирует применение молекулярно-генетических методов, бактериологических посевов и тестов на устойчивость к лекарствам. Это повышает требования к техническому оснащению лабораторий и квалификации медицинского персонала, сообщает портал «Мой Юрист».

У повара в столовой петербургской школы выявили открытую форму туберкулеза.